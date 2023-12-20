Агент полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравии Джоан Гориссен специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе «Ростова» к своему клиенту.

«Правда ли, что «Ростов» сделал предложение по моему клиенту? Я не могу называть клубы, которые интересуются им», - заявил агент нашему корреспонденту.

До этого Горрисен подтверждал интерес к Саравии от российского клуба, но не стал называть его имя.

А ещё сообщалось, что дончане предложили клубу Саравии за его переход сумму в 2 млн долларов. Правда, этот сезон Родриго проводит в соседней Аргентине в составе клуба «Химнасия Ла Плата».