Белозёров: «Волков из «Акрона» - лучший в России вратарь по игре ногами»

Бывший российский защитник Александр Белозёров завершал свою карьеру в тольяттинском «Акроне» в 2018 году на уровне ЛФЛ. И уже тогда он пересекался с голкипером тольяттинцев Сергеем Волковым.

Белозёров по сей день уверен, что Волков – это лучший голкипер России по игре ногами.

«Мы играли на зимних турнирах, на снегу и я уже тогда видел, что Сереге надо лишь просто попасть в топ-клуб. Полагаю, в России по игре ногами ему равных нет, но этого никто не замечает», - делится Белозёров с порталом Sport24.

Александр привёл пример, что вся игра в «Акроне» строится через голкипера Волкова.

«С левой и правой такие пасы раздает! Продолжит также – точно его классный клуб заберёт к себе», - добавляет Белозёров.

Волкову 28 лет, он является уроженцем Тольятти.