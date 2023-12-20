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Депутат Терюшков: «Европа изолировалась от российского футбола, нам тоже нужно время, чтобы переосмыслить подходы» эксклюзив

20 Декабря 2023 • 19:47 Комментировать (1)

Депутат Госдумы Роман Терюшков дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Поводом стало решение Российского футбольного союза пока что не переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Блажен, кто верует, как говорится. Но мировой футбол славится бизнес-подходами, а это значит, что места там фантазиям быть не может.

Европа изолировалась от российского футбола, нам тоже нужно время, чтобы переосмыслить подходы. Ходить в простаках и играть в поддавки – нам не по чину, а значит – настало время слома старых систем. Придут новые, футбольная мировая система преобразуется. Начинать всегда надо с себя», - сказал Терюшков.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА АФК Роман Терюшков Переход РФС в АФК ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Декабря 2023 в 20:08
ай мы воц ента усё поняли.. мы ни поняли о чем эта.. яйцы для началы в норму преведи.. а тваиму бизныс-падходу цына - 1%.. надыть сваю супер-пупир лигу организовываць.. и усево делов-та.. кхе-кхе.. )))
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