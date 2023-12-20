Депутат Госдумы Роман Терюшков дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Поводом стало решение Российского футбольного союза пока что не переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Блажен, кто верует, как говорится. Но мировой футбол славится бизнес-подходами, а это значит, что места там фантазиям быть не может.

Европа изолировалась от российского футбола, нам тоже нужно время, чтобы переосмыслить подходы. Ходить в простаках и играть в поддавки – нам не по чину, а значит – настало время слома старых систем. Придут новые, футбольная мировая система преобразуется. Начинать всегда надо с себя», - сказал Терюшков.