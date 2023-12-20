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​Дюков: «РФС не хватает авторитета, чтобы добиться снятия санкций»

20 Декабря 2023 • 19:42 Комментировать (1)

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, высказался на тему авторитета организации при контактах с ФИФА.

«Авторитета хватает, чтобы разговаривать, но не хватает, чтобы добиться снятия санкций», - сказал Дюков журналистам.

В то же время функционер отметил, что он не видит какого-то глобального кризиса для российского футбола.

«Я не вижу кризиса. Нам важно играть, но институт сборных существует, команды проводят международные матчи, хоть они и товарищеские», - сказал Дюков.

Последний товарищеский матч сборная России проводила в ноябре против Кубы и выиграла его со счётом 8:0.

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Комментарии (1)
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ингерман
20 Декабря 2023 в 20:12
ай надыть им показаць кузькину-мать и усево делов.. хе..
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