​Дюков: «РФС не хватает авторитета, чтобы добиться снятия санкций»

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, высказался на тему авторитета организации при контактах с ФИФА.

«Авторитета хватает, чтобы разговаривать, но не хватает, чтобы добиться снятия санкций», - сказал Дюков журналистам.

В то же время функционер отметил, что он не видит какого-то глобального кризиса для российского футбола.

«Я не вижу кризиса. Нам важно играть, но институт сборных существует, команды проводят международные матчи, хоть они и товарищеские», - сказал Дюков.

Последний товарищеский матч сборная России проводила в ноябре против Кубы и выиграла его со счётом 8:0.