​Президент РФС: «В следующем году можем снова рассмотреть вопрос перехода в АФК»

Исполком Российского футбольного союза в среду проголосовал против перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). По словам президента РФС Александра Дюкова, в следующем году этот вопрос может быть рассмотрен снова.

«В следующем году мы можем снова рассмотреть вопрос перехода в АФК. Рабочая группа продолжит контактировать с УЕФА. Будем продолжать работу», - сказал Дюков журналистам.

Как известно, Российский футбольный союз находится под санкциями УЕФА с конца февраля 2022 года. С тех пор российские клубы не выступают в еврокубках, а российские сборные проводят только товарищеские матчи.