Белозёров рассказал, почему болеет за команду Осинькина

Бывший российский защитник, а ныне директор футбольной школы Александр Белозёров рассказал, почему ему симпатичны самарские «Крылья Советов». Главным тренером волжан, которые успели «пошуметь» в этом сезоне РПЛ, является Игорь Осинькин.

«Персонально переживаю за Осинькина. Импонирует его подход к футболистам и стиль игры: все передачи вперед, все бегут», - говорит Белозёров для Sport24.

Как результат – «Крылья» прямо сейчас идут на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, притом, что прошлый сезон команда заканчивала на 12-й строчке. У коллектива по итогам 18 туров набралось 29 баллов.

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