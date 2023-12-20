​Дюков: Клубы хотят оставить систему «осень-весна»

После проведения нескольких матчей в неблагоприятных погодных условиях в России начали обсуждать возможность возвращения к организации чемпионата по системе «весна-осень». Комментарий на этот счёт дал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Клубы РПЛ и Первой лиги предлагают оставить всё так, как есть. При смене системы все равно придётся заканчивать в декабре, а погода является непредсказуемой», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что чемпионат России проводится по системе «осень-весна» с 2012 года. Сезон 2011/2012 был переходным.