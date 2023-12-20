Дюков оценил первую часть сезона РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итоги первой части сезона Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что в нынешнем сезон много интриг и много зрелищных матчей, к тому же увеличивается посещаемость.

«Если посмотреть на рейтинги ― в топ 20 входят исключительно футбольные матчи. Больше времени получают молодые футболисты. Это меня радует», - приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что на зимний перерыв в лидерах турнирной таблицы чемпионата России ушел «Краснодар», опережая питерский «Зенит» на два балла. Тройку замыкает московское «Динамо».