«Ростов» запланировал пять товарищеских матчей в ОАЭ

Клуб Российской премьер-лиги, «Ростов» запланировал пять товарищеских матчей на зимних сборах в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба дончан.

23 января коллектив Валерия Карпина сыграет с московской «Родиной». На 17 февраля намечен матч против «Астаны», 21 февраля планируется игра против нижегородского «Пари НН», а 24 февраля — против столичного «Локомотива». Что касается пятой встречи, о дате и сопернике в рамках неё будет объявлено позднее.

Напомним, что со 2 по 14 февраля ростовчане будут участвовать в Зимнем кубке РПЛ, что также пройдёт в ОАЭ. Какие соперники будут у «Ростова» на турнире – читайте здесь.