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Белозёров: «В опытных игроках Тарханов видел угрозу»

20 Декабря 2023 • 19:19 Комментировать

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Белозёров вспомнил период, когда клуб возглавил знаменитый тренер Александр Тарханов. Это случилось в 2010 году – 13 лет назад. Тогда после прихода Тарханова в клуб его состав покинул один из лидеров, опытнейший Руслан Аджинджал.

Белозёров попытался объяснить тогдашнее расставание «Крыльев» с полузащитником.

«В опытных игроках Тарханов видел угрозу. Аджинджал — сильная личность, лидер. Что Руслан может пойти через голову тренера и как-то может ему навредить — это, конечно, было только в голове Тарханова. Но ему удобнее держать власть в своих руках и работать с молодыми», - вспоминает Белозёров для Sport24.

Ранее Белозёров вспомнил подробности собственного ухода из «Крыльев», который также связан с именем Александра Тарханова.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Тарханов Александр Белозёров Руслан Аджинджал ещё теги
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