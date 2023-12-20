«Зенит» завершает последние детали перехода правого вингера бразильского «Палмейраса» Артура, об этом сообщает Nosso Palestra.

По данным источника, руководство клуба настаивает на трансфере своего игрока в команду с берегов Невы, и осталось лишь поставить подпись под контрактом. Сумма трансферы составит 15 миллионов евро + три миллиона евро в виде бонусов.

По данным портала Transfermarkt, бразилец оценивается в десять миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний футболист принял участие в 59 играх во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.