Белозёров: «Тарханов выбирал игрока и обвинял, чтобы встряхнуть команду»

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Белозёров вспомнил свой не самый приятный уход из самарского коллектива. Напомним, что за этот поволжский клуб Белозёров выступал с 2008 по 2010 годы. И в своём уходе из команды защитник обвиняет исключительно экс-главного тренера «Крыльев» Александра Тарханова.

«Тарханов убрал меня с Будылиным и Русланом Аджинджалом, подозревая, что мы сдавали игры. Вот такой он человек. Постоянно выбирал кого-то и в чем-то обвинял, чтобы встряхнуть команду. Подобный сценарий он много где воплощал», - говорит Белозёров для Sport24.

Точка невозврата произошла после одного из матчей Премьер-лиги против пермского «Амкара».

«После игры на собрании президент «Крыльев» Развеев с Тархановым объявили: «Вы сдавали игру. Собирайте вещи и уезжайте», - добавляет бывший оборонец самарцев.

Ранее Белозёров вспомнил своего бывшего партнёра по «Крыльям Советов», ныне блогера Евгения Савина.