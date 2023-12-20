​Дюков: «Израиль играет, а мы – нет. В ФИФА разводят руками»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков видит двойные стандарты в принятии решений по допуску команд. По мнению Дюкова, международные спортивные организации не должны принимать политизированных решений.

«Израиль играет, а мы – нет. Сказали об этом ФИФА – перед нами развели руками», - сказал Дюков журналистам.

Отметим, что санкции в отношении российского футбола действуют уже почти два года. Сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. Клубы Российской премьер-лиги, в свою очередь, не имеют возможности выступать в еврокубках.