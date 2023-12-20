​26 стран против перехода РФС в Азию – Дюков

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о сложностях с возможным переходом организации из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, что исполком РФС проголосовал против перехода в АФК, но этот вопрос может быть снова рассмотрен в будущем.

«В Азии есть страны, с которыми договориться будет сложно или даже невозможно. Кто не хочет видеть нас в Азии? 26 стран, которые поддержали санкции против России», - сказал Дюков журналистам.

Ранее Дюков говорил о том, что сам по себе переход РФС из УЕФА в Азию не гарантирует возможность проводить официальные международные матчи.