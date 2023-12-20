Белозёров: «Савин не был техничным форвардом, но притягивал любовь трибун»

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Белозёров вспомнил своего экс-партнёра по команде, а ныне блогера и функционера Евгения Савина.

«Не понимаю, за что его любили болельщики. Он забивал, но техничным я его не назвал бы. А любовь трибун всё равно притягивал», - вспоминает Белозёров для Sport24.

Александр добавил, что Савин очень любил себя.

«Ходил же с прической а-ля Роналду. Разъезжались после игры, а Женя проводил время с болельщиками. Это, может, и правильно», - говорит Белозёров.

Евгений Савин во время своей карьеры игрока выступал за «Ротор», «Анжи», «Химки», пермский «Амкар» и множество других клубов помимо «Крыльев». Завершил карьеру он в 2015 году будучи игроком «Тюмени».