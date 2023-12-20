Агент Чавеса: Луис счастлив в «Динамо»

Агент полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти высказался об информации, что его клиент может покинуть стан столичного клуба, если успешно выступит на Кубке Америки-2024.

Агент отметил, что футболист счастлив в «Динамо», с которым он очень хочет стать победителем Российской премьер-лиги.

«Кубок Америки очень важен как для сборной Мексики, так и для самого Луиса, но главное — выиграть с «Динамо» значимый трофей. Чавес очень рад играть под руководством такого замечательного тренера и вместе с такими отличными игроками», - приводит слова Курти «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чавес пополнил ряды «Динамо» в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

На его счету два забитых мяча в РПЛ.