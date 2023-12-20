Белозёров: «Тихонов был игроком без скорости, но делал всё по уму»

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Белозёров успел поиграть с Андреем Тихоновым, когда легенда «Спаратка» уже близился к завершению своей карьеры. В 2008 году Тихонов стал игроком «Крыльев», в это же время в составе самарцев играл и Белозёров. Защитник охарактеризовал Тихонова как игрока.

«Отличный мужик. Футболист он был без скорости, но все вовремя, в такт, по уму. Исполнял невозможные голы. И Андрея очень любили болельщики», - вспоминает Белозёров для Sport24.

Свою профессиональную карьеру игрока Тихонов окончательно завершил в 2011 году, сыграв за «Спартак» прощальный матч.

Ранее Белозёров вспомнил, каким тренером в 2008 году был Леонид Слуцкий.