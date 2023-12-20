«Манчестер Сити» заинтересован в услугах 17-летнего полузащитника «Партизана» Матии Поповича, об этом в социальной сети сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист не будет продлевать контракт с белградской командой, который рассчитан до конца нынешнего календарного года, а значит, что он может достаться «горожанам» бесплатно.

Стоит отметить, что на юного игрока также претендует «Милан», который ведёт с ним переговоры с октября.

В нынешнем сезоне Попович принял участие в 25 играх в Юношеской лиге Сербии и смог отметиться 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.