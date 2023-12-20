Белозёров: «Григорий Иванов может втоптать в грязь, а потом обнять и пригласить на чай»

С 2013 по 2016 годы бывший российский защитник Александр Белозёров выступал за екатеринбургский «Урал». Он рассказал о бессменном президенте «шмелей» Григории Иванове и о том, каким его запомнил во время нахождения в команде.

«Иванов мог просто в грязь втоптать, а через 20 минут пригласить попить чай и обнять. После матча «уничтожал» всех без разбора», - вспоминает Белозёров для Sport24.

Александр добавил, что лишь один игрок из тогдашнего «Урала» не боялся Иванова. И это Спартак Гогниев, ныне футбольный тренер.

«Только он с Ивановым зарубался, пару раз чуть не подрались. Только осетин позволил бы себе такое, а не то, что мы, простые русские пацаны», - говорит Белозёров.

Также он добавил, что поначалу игроки «Урала» обижались на Иванова за такое поведение, но потом – привыкли.