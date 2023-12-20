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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ленинградец» планирует арендовать игрока «Ахмата»

20 Декабря 2023 • 18:21 Комментировать

Один из клубов второй половины турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, «Ленинградец» договаривается с грозненским «Ахматом» об аренде игрока. Речь идёт про Владислава Волкова, чья позиция – центральный защитник.

Как отмечает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале, переговоры между сторонами уже на финишной прямой.

Напомним, что Волков стал игроком «Ахмата» минувшим летом – он был куплен у песчанокопской «Чайки». Однако игровой практики в новой команде из элиты российского футбола Волков так и не обрёл, сыграв лишь три игры в РПЛ и ещё три – в рамках Кубка России.

«Ленинградец» после первой части сезона в Мелбет-Первой лиге идёт на 14-м месте с 23 набранными баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Ленинградец Владислав Волков ещё теги
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