«Ленинградец» планирует арендовать игрока «Ахмата»

Один из клубов второй половины турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, «Ленинградец» договаривается с грозненским «Ахматом» об аренде игрока. Речь идёт про Владислава Волкова, чья позиция – центральный защитник.

Как отмечает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале, переговоры между сторонами уже на финишной прямой.

Напомним, что Волков стал игроком «Ахмата» минувшим летом – он был куплен у песчанокопской «Чайки». Однако игровой практики в новой команде из элиты российского футбола Волков так и не обрёл, сыграв лишь три игры в РПЛ и ещё три – в рамках Кубка России.

«Ленинградец» после первой части сезона в Мелбет-Первой лиге идёт на 14-м месте с 23 набранными баллами.