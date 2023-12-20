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«Спартак» готов заплатить 10 миллионов евро за нападающего «Флуминенсе» Кеннеди слухи

20 Декабря 2023 • 18:21 Комментировать

Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего «Флуминенсе» Джона Кеннеди, об этом сообщает журналист Жорже Никола в социальной сети.

По данным источника, «красно-белые» готовы заплатить десять миллионов евро.

Отмечается, что президент бразильской команды знает о предложении, но все решения будут приниматься после финала Клубного чемпионата мира, где «Флуминенсе» сыграет против «Манчестер Сити».

Контракт 21-летнего футболиста с бразильской командой рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Кеннеди принял участие в 51 игре во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами.

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