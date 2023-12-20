​Тикнизян: «Дзюба привык к вкусу победы и прививает его нашей команде»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о нападающем Артёме Дзюбе. По словам Тикнизяна, Дзюба очень любит побеждать.

«Если ещё приводить факты, то он [Дзюба] очень любит побеждать. Он привык к этому вкусу победы. И прививает его нашей команде. Когда-то это получается, когда-то нет. Он любит быть лидером на поле и в раздевалке», - сказал Тикнизян Sport24.

По словам Тикнизяна, для «Локомотива» хорошо, что в составе команды есть такой футболист, как Дзюба.

Отметим, что на зимние каникулы «Локомотив» ушёл на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.

​Тикнизян раскрыл интересный факт о Дзюбе