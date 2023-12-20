Агент: Два клуба РПЛ заинтересованы в нападающем «Америки» Киньонесе

Агент нападающего мексиканской «Америки» Хулиана Киньонеса Фабио Армандо Марин Пилоньета высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересованы клуб Российской премьер-лиги.

«Все это правда. Таких клубов из РПЛ два. Я жду, когда официальные предложения будут проанализированы и переданы «Америке», - приводит слова агента Sport24.

Контракт 26-летнего футболиста с мексиканской команды рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Киньонес принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.