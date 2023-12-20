Гаджиев ждёт Джикию в махачкалинском «Динамо»

Президент клуба-лидера Мелбет-Первой лиги махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что готов взять опытного защитника в свой клуб.

«Напишите, что мы его ждём. Все будут рады. Мы претендуем на выход в РПЛ, хороший вариант для нас. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность», - говорит Гаджиев для Legalbet.

Напомним, что именно Гаджиев раскрыл Георгия в его первом клубе Премьер-лиги – пермском «Амкаре» в 2015 году. Тогда Джикия перебрался в Премьер-лигу из дзержинского «Химика». В 2017 году защитник отправился из пермского клуба на повышение в московский «Спартак».