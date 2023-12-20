Белозёров: «Если бы не футбол, Слуцкий бы стал журналистом»

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Белозёров успел поиграть пару лет под руководством Леонида Слуцкого. Экс-футболист рассказал, кем бы известный тренер стал, если бы не футбол.

«Он прекрасный психолог. Мы с ним как-то разговорились, кем бы кто стал, если бы не футбол. Слуцкий ответил, что стал бы журналистом. Он невероятно коммуникабелен», - рассказывает Белозёров для портала Sport24.

Александр добавил, что со Слуцкий не только работал с командой на тренировках. Он водил своих игроков в баню, на шашлыки и устраивал тимбилдинги. Может быть, поэтому «Крылья» по итогу сезона-2008 в РФПЛ попали в еврокубки, заняв шестое место.

Ранее Белозёров высказался об очень интересной особенности Слуцкого как тренера. Она отличает его от многих коллег по цеху.