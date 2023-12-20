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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Заболотный может уйти из ЦСКА эксклюзив

20 Декабря 2023 • 17:59 Комментировать

Нападающий Антон Заболотный может покинуть ЦСКА в 2024 году. О возможном уходе футболиста из московского клуба сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, Заболотный может уйти из ЦСКА летом, когда истечёт срок его действующего контракта. При этом ЦСКА будет готов продать Антона уже этой зимой, если поступит хорошее предложение.

Наш источник отметил, что трансфер нападающего Тамерлана Мусаева является не случайным. Молодой футболист должен заменить Заболотного и стать конкурентом для Фёдора Чалова.

Летом Антону Заболотному исполнится 33 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 8 голов в 25 матчах. 

ЦСКА после первой части сезона располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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