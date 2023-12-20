​Тикнизян раскрыл интересный факт о Дзюбе

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об Артёме Дзюбе. Тикнизян раскрыл интересный факт о форварде – оказывается, после тренировок он любит уезжать с базы первым.

«Заканчивается тренировка, проходит буквально полторы минуты, открываются ворота на базе, и Артём на своём «Мерседесе» уезжает с личным водителем», - рассказал Тикнизян Sport24.

Тикнизян предположил, что Дзюба не любит оставаться на базе для восстановления, потому что он всегда готов.

Также Тикнизян сказал, что Дзюбе не нужно много времени на принятие душа после занятий команды.

«Проходит 20-25-30 секунд – и он уже обратно выходит. Человеку не надо много времени тратить в душе, потому что он не потеет. Всё делает на классе», - отметил Наир.

После восемнадцати сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» занимает в турнирной таблице четвёртое место. От лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают на семь очков.