Валерий Овчинников: «Было бы здорово, если б Дзюба уехал в Китай со Слуцким»

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» и футбольный эксперт Валерий Овчинников предположил, что к Леониду Слуцкому, который может продолжить тренерскую карьеру в Китае, может уехать нападающий Артём Дзюба.

«Стоит ожидать российских игроков у него в клубе, одному там можно и с ума сойти. Нормальное явление. Плюс свой штаб будет. будет интересно, если туда переедет Дзюба», - рассуждает Овчинников для Legalbet.

Напомним, что Слуцкого сватают в популярный китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Вместе с ним туда должны поехать Олег Яровинский и Василий Березуцкий.

«Вряд ли, конечно, Дзюба туда поедет, если только серьёзные деньги появятся», - добавляет Овчинников. Дзюба на данный момент в свои 35 лет выступает в московском «Локомотиве».