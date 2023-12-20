Белозёров: «Слуцкий всегда говорил всё в лицо»

Бывший защитник Александр Белозёров некоторый период карьеры выступал в самарских «Крыльях Советов». В 2007-2009 годах главным тренером «Крыльев» был известный специалист Леонид Слуцкий. Белозёров вспомнил, каким тогда тренером был Леонид Викторович и назвал то, что отличало его от других.

«Слуцкий в меня поверил и говорил всегда всё в лицо. Я сталкивался с тренерами, которые сажали в запас без разговоров. Слуцкий подойдет и скажет, почему ты не готов, в чем надо быть лучше», - вспоминает Белозёров для Sport24.

Напомним, что на данный момент 52-летний тренер уже более года никакую команду на профессиональном уровне не тренирует, однако по последним слухам экс-наставник «Крыльев» и ЦСКА может уехать тренировать в Китай.