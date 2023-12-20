Южноуральский клуб РПЛ «Оренбург» практически оформил сделку по подписанию Хорди Томпсона, нападающего чилийского «Коло-Коло». Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил его агент Гонсало Уча.

«Да, можно сказать, что сделка с «Оренбургом» практически готова, мой клиент в скором времени должен приехать в Россию», - заявил Уча нашему корреспонденту.

Томпсону всего 19 лет, он родился в 2004 году. Футболист является воспитанником «Коло-Коло». В элитном дивизионе Чили молодой футболист дебютировал ещё более двух лет назад – в мае 2021 года.

«Оренбург» завершил первую часть сезона РПЛ на 14-м месте турнирной таблицы.