«Его все по-хорошему боялись»: Бывший спартаковец вспомнил тренера Романцева

Бывший российский защитник Александр Белозёров в молодости немного побыл игроком столичного «Спартака», сыграв в системе «красно-белых» полтора десятка официальных матчей.

Экс-футболист вспомнил, каким тогда он застал Олега Романцева, знаменитого в прошлом тренера «Спартака».

«Наводил ужас. Говорил тихо, но его все по-хорошему боялись. Какая-то внутренняя энергетика: смотришь на Романцева — и страх. Но и уважение», - вспоминает Александр в интервью Sport24.

Олегу Ивановичу Романцеву сейчас 69 лет, завершил работу в «Спартаке» специалист ещё 20 лет назад – в 2003 году. Со «Спартаком» Романцев стал восемь раз чемпионом России.