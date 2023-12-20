Казанский «Рубин» в своих соцсетях объявил о продлении контракта с молодым полузащитником Ильёй Рожковым. Контракт с ним продлён до лета 2027 года.

Рожкову 18 лет. Он родился в Казани и учился азам профессионального футбола в академии «Рубина». На счету Ильи в этом сезоне насчитывается 12 официальных игр за взрослую команду с одной голевой передачей в копилке.

«В этом сезоне 18-летний защитник дебютировал в первой команде в игре с московским «Локомотивом» и отметился голевой передачей, став самым молодым ассистентом «Рубина» в чемпионате России», - отмечает пресс-служба «рубиновых».