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«Рубин» продлил контракт с молодым талантом официально

20 Декабря 2023 • 17:18 Комментировать

Казанский «Рубин» в своих соцсетях объявил о продлении контракта с молодым полузащитником Ильёй Рожковым. Контракт с ним продлён до лета 2027 года.

Рожкову 18 лет. Он родился в Казани и учился азам профессионального футбола в академии «Рубина». На счету Ильи в этом сезоне насчитывается 12 официальных игр за взрослую команду с одной голевой передачей в копилке.

«В этом сезоне 18-летний защитник дебютировал в первой команде в игре с московским «Локомотивом» и отметился голевой передачей, став самым молодым ассистентом «Рубина» в чемпионате России», - отмечает пресс-служба «рубиновых».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Рожков
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