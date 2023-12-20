Майга не переходит в «Локомотив», подтверждают в «Пари НН»

В нижегородском «Пари НН» заявили, что не ведут никаких переговоров с московским «Локомотивом» по поводу перехода опорного полузащитника «горожан» Мамаду Майга.

«Переговоры не ведутся. В клуб никто не обращался по Мамаду», - кратко ответил телеканалу «Матч ТВ» Дмитрий Кондратов, председатель совдира «Пари НН».

Ранее в СМИ появились новости о том, что Майга якобы находится в процессе перехода из клуба в клуб, а переговоры по оформлению сделки находятся на продвинутой стадии. Добавлялось, что помимо «Локо» Майга может перейти и в другой клуб с вершины турнирной таблицы РПЛ – «Краснодар».