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Наумов: «Переход Джикии в «Локомотив» был бы очень хорошим решением» эксклюзив

20 Декабря 2023 • 17:35 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что защитник «Спартака» Георгия Джикия мог бы перейти в стан «железнодорожников».

«Джикия, безусловно, придётся ко двору «Локомотиву». И для команды, и для футболиста это очень хороший вариант. Во-первых, Джикия в какой-то степени «локомотивец», он играл там и играл в «Казанке» и можно сказать, что может вернуться в клуб, который он хорошо знает. Болельщики его примут, и это большой плюс для Джикии. Но если Абаскаль останется в «Спартаке», а видно, что он не доверяет Георгию, то никакого смысла я не вижу сидеть и дожидаться своего часа. Я думаю, уйти в «Локомотив» было бы очень правильным решением», — сказал Наумов.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Николай Наумов Георгий Джикия РПЛ ещё теги
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