Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что защитник «Спартака» Георгия Джикия мог бы перейти в стан «железнодорожников».

«Джикия, безусловно, придётся ко двору «Локомотиву». И для команды, и для футболиста это очень хороший вариант. Во-первых, Джикия в какой-то степени «локомотивец», он играл там и играл в «Казанке» и можно сказать, что может вернуться в клуб, который он хорошо знает. Болельщики его примут, и это большой плюс для Джикии. Но если Абаскаль останется в «Спартаке», а видно, что он не доверяет Георгию, то никакого смысла я не вижу сидеть и дожидаться своего часа. Я думаю, уйти в «Локомотив» было бы очень правильным решением», — сказал Наумов.