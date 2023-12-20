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​Ещенко считает, что УЕФА может снять санкции с России летом

20 Декабря 2023 • 17:06 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на решение Российского футбольного союза пока не переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

По мнению Ещенко, РФС грамотно подходит к этому вопросу, и если было принято решение оставаться в УЕФА, значит есть определённые причины.

«Какой смысл уже сейчас переходить в Азию? Что там будем делать? Слишком непонятно наше будущее там. А в Европу мы можем вернуться уже летом. Это только мои предположения», - цитирует Ещенко Sport24.

Как известно, сейчас российские клубы и сборные в официальных международных соревнованиях не участвуют.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Андрей Ещенко АФК Переход РФС в АФК ещё теги
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