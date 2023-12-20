​«Спартак», «Ростов» и две зарубежные команды: РПЛ анонсировала зимний турнир

Российская премьер-лига анонсировала проведение Зимнего кубка. Турнир пройдёт в Абу-Даби со 2 по 14 февраля. Участниками станут четыре команды, причём только половина из них будет представлять РПЛ. На турнире выступят «Спартак», «Ростов», «Кайрат» (Казахстан) и «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ).

В ближайшее время РПЛ обещает рассказать и другие подробности о зимнем турнире.

Отметим, что чемпионат России недавно ушёл на зимние каникулы. После восемнадцати сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (38 очков). Вторым идёт «Зенит» (36), а тройку замыкает «Динамо» (32).