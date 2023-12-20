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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков: «Азия никакого фактического интереса не проявляет»

20 Декабря 2023 • 16:49 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о ситуации российского футбола. Как известно, в среду исполком РФС принял решение пока не переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Азия никакого фактического интереса не проявляет. Комиссии [РФС] надо продолжить работу не только с Европой и Азией, но и с ФИФА. Снимут они санкции или нет, если мы перейдём в Азию? Мы сейчас в Европе, и там пока остаёмся», - цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, что санкции в отношении Российского футбольного союза со стороны УЕФА и ФИФА работают уже почти два года. В настоящий момент российские клубы не могут играть в еврокубках, а сборные могут проводить только товарищеские матчи. Несколько месяцев назад УЕФА и ФИФА допустили юношеские команды России, однако технического решения для их участия в соревнованиях найдено не было.

Президент РФС объяснил отказ от перехода из УЕФА в Азию

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Вячеслав Колосков УЕФА АФК Переход РФС в АФК ещё теги
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