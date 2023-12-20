Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис: Под санкциями большой футболист в России не вырастет

20 Декабря 2023 • 16:40 Комментировать

Известный в прошлом российский игрок Андрей Канчельскис ответил на вопрос, может ли в условиях санкций в России вырасти большой футболист.

«Нет, не вырастет. Чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов – это большой опыт. Футболисты прогрессируют! Играя всё время в одном чемпионате, конечно, они не вырастут», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Отметим, что УЕФА ввёл санкции в отношении российского футбола в конце февраля 2022 года. С тех пор российские клубы не выступают в еврокубковых турнирах.

Стоит напомнить, что в среду Российский футбольный союз принял решение пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: Под санкциями большой футболист в России не вырастет
16:36 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали о переговорах с ЦСКА по Ермакову
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис высказался о решении РФС не переходить в Азию
16:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Ивахнов перейдёт в «Сокол» на правах аренды
16:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Дмитрий Черышев отреагировал на информацию о скором назначении в «Шиннике»
16:10 · Россия. Премьер-лига
​Отношения между РФС и УЕФА улучшились – Дюков
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев оценил решение РФС не переходить из УЕФА в Азию
15:50 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Президент РФС объяснил отказ от перехода из УЕФА в Азию 1
15:41 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян рассказал, как Дзюба шутит над Пиняевым
15:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян — о Сперцяне: «Очень умный и толковый парень»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​«Россия – европейская страна»: Губерниев отреагировал на решение РФС
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не заинтересован в приобретении Абубакара
14:52 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Джикии нужно искать новый клуб»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Болонья» решила отказаться от Тикнизяна
Все новости
Рекомендуем