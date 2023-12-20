​Канчельскис: Под санкциями большой футболист в России не вырастет

Известный в прошлом российский игрок Андрей Канчельскис ответил на вопрос, может ли в условиях санкций в России вырасти большой футболист.

«Нет, не вырастет. Чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов – это большой опыт. Футболисты прогрессируют! Играя всё время в одном чемпионате, конечно, они не вырастут», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Отметим, что УЕФА ввёл санкции в отношении российского футбола в конце февраля 2022 года. С тех пор российские клубы не выступают в еврокубковых турнирах.

Стоит напомнить, что в среду Российский футбольный союз принял решение пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.