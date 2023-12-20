​Канчельскис высказался о решении РФС не переходить в Азию

Российский футбольный союз пока решил не переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«Раз проголосовали, значит, знают что-то. Не знаю, верное ли это решение. Переход в Азию – это увеличение затрат, длительные перелёты. Пока мы привыкнем, пока что-то ещё, за это время нас пустят в Европу», - слова Канчельскиса приводит Metaratings.

Напомним, что в настоящий момент в отношении Российского футбольного союза действуют санкции со стороны УЕФА и ФИФА. Сборная России в таких условиях может проводить только товарищеские матчи.

Ранее глава РФС Александр Дюков объяснил отказ от перехода в АФК.