​Отношения между РФС и УЕФА улучшились – Дюков

Отношения между Российским футбольным союзом и УЕФА стали лучше. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

Стоит напомнить, что исполком РФС решил отказаться от перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Есть определённый прогресс в отношениях с УЕФА. Есть допуск юношеских команд к соревнованиям в 2024 году. Но мы не до конца удовлетворены результатами переговоров», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что из-за санкций российские сборные сейчас могут проводить только товарищеские матчи. Клубы РПЛ, в свою очередь, не участвуют в Лиге чемпионов и других турнирах УЕФА.

​Президент РФС объяснил отказ от перехода из УЕФА в Азию