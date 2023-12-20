​Газзаев оценил решение РФС не переходить из УЕФА в Азию

Российский футбольный союз пока что не переходит из УЕФА в Азию – соответствующее решение принял исполнительный комитет. Комментарий на этот счёт дал известный российский тренер Валерий Газзаев.

«По окончании отстранения мы можем принимать решения, а сейчас в этом нет никакой надобности. Считаю, РФС сделал правильную паузу. Торопиться нет никакого смысла», - цитирует Газзаева ТАСС.

Как известно, сейчас в отношении Российского футбольного союза действуют санкции со стороны УЕФА и ФИФА. Из-за этих санкций клубы Премьер-лиги не участвуют в еврокубковых турнирах, а российские сборные могут проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч – против Кубы – сборная России выиграла со счётом 8:0.