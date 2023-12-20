Тикнизян стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян был признан лучшим игроком московской команды в декабре, сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании болельщиков «Локомотива» Тикнизян опередил нападающего Максима Глушенкова и защитника Марио Митая.

В декабре Тикнизян провёл в составе «железнодорожников» две игры, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отметим, что в чемпионате России наступил зимний перерыв, который продлится до начала марта следующего года. Первым соперником «Локомотива» весной станет «Динамо».