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​Президент РФС объяснил отказ от перехода из УЕФА в Азию

20 Декабря 2023 • 15:48 Комментировать (1)

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался после решения исполкома не переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На данный момент нет гарантии перехода. Можно выйти из УЕФА, но нас могут не принять в АФК. Такой переход не будет простым.

Сам по себе переход не означает, что мы будем играть в официальных матчах. Нам важна позиция ФИФА, нужно снятие санкций с их стороны на участие в отборе на чемпионаты мира», - сказал Дюков журналистам.

Дюков также отметил, что РФС может рассмотреть вариант с переходом в АФК в будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Дюков АФК Переход РФС в АФК ещё теги
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Комментарии (1)
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Южный201
20 Декабря 2023 в 15:53
Это заигрывание с уефой нашими чинушами от футбола еще аукнется российскому футболу,да уже начинает вырисовываться умирание российского футбола...
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