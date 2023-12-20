​Президент РФС объяснил отказ от перехода из УЕФА в Азию

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался после решения исполкома не переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На данный момент нет гарантии перехода. Можно выйти из УЕФА, но нас могут не принять в АФК. Такой переход не будет простым.

Сам по себе переход не означает, что мы будем играть в официальных матчах. Нам важна позиция ФИФА, нужно снятие санкций с их стороны на участие в отборе на чемпионаты мира», - сказал Дюков журналистам.

Дюков также отметил, что РФС может рассмотреть вариант с переходом в АФК в будущем.