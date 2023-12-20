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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тикнизян рассказал, как Дзюба шутит над Пиняевым

20 Декабря 2023 • 15:41 Комментировать

Защитник «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о том, как нападающий Артём Дзюба шутит над полузащитником Сергеем Пиняевым.

«Дзюба шутит, что Серёжа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, хаха. Но потом возвращается и улыбается», - цитирует Тикнизяна Sport24.

После первой части сезона «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Наир Тикнизян Сергей Пиняев ещё теги
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