​Тикнизян рассказал, как Дзюба шутит над Пиняевым

Защитник «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о том, как нападающий Артём Дзюба шутит над полузащитником Сергеем Пиняевым.

«Дзюба шутит, что Серёжа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, хаха. Но потом возвращается и улыбается», - цитирует Тикнизяна Sport24.

После первой части сезона «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.