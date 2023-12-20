​«Россия – европейская страна»: Губерниев отреагировал на решение РФС

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза. Как известно, в РФС решили отказаться от идеи с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Молодцы, Россия – европейская страна. Браво, исполком РФС. Есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают», - слова Губерниева приводятся на сайте «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в настоящий момент Российский футбольный союз находится под санкциями УЕФА и ФИФА. По этой причине российские сборные проводят только товарищеские матчи, а клубы РПЛ не играют в еврокубках. Когда санкции с РФС могут быть сняты, пока что сказать сложно.