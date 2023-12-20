Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход в стан «красно-синих» из «Балтики» 22-летнего нападающего Тамерлана Мусаева.

- Прежде всего нужно отметить, что Мусаев является воспитанником академии ЦСКА. В принципе, на профессиональном уровне он проявляет себя достаточно неплохо. Участвовал в матчах Премьер-лиги, обладает определённым соответствующим опытом. Он игрок молодёжной сборной, провёл один матч и за основную сборную. 22 года как раз очень хороший возраст. Считаю, для ЦСКА это удачное приобретение. Мусаев не просто перспективный – он уже сейчас может приносить «армейцам» пользу. Опять-таки, его хорошо знают в ЦСКА, поскольку он воспитанник этого клуба.

- В чемпионате и Кубке за полгода Мусаев забил только по два мяча. Для ЦСКА такого не маловато?

- Нельзя сравнивать ЦСКА и «Балтику», всё-таки это команды разные по уровню. Я не думаю, что результативность Мусаева в «Балтике» говорит о том, сколько он станет забивать в ЦСКА. Если он будет выигрывать конкуренцию в «армейском» клубе и иметь достаточное количество игрового времени, то наверняка сможет проявить себя с положительной стороны.

- В ЦСКА учитывают, что команду может покинуть Чалов?

- Безусловно, нужно держать в уме такой вариант. Нападающие – товар дефицитный. А Мусаев, к тому же, с российским паспортом. И он форвард с хорошим потенциалом. Я думаю, здесь всё вкупе сыграло свою роль.

- Реален ли переход Чалова в «Марсель», на ваш взгляд?

- Сейчас пора межсезонья, слухи ходят разные, не считаю для себя возможным их комментировать.

- ЦСКА в последнее время не хватает игроков, у команды проблемы с травмами, состав скудный. Будет ли у «красно-синих» зимой масштабная трансферная компания?

- Пока всё-таки наблюдается относительное затишье, почти все находятся в отпусках. А вот после Нового года начнётся уже более планомерная трансферная работа. Изменения ещё будут во многих командах, в том числе в ЦСКА. «Армейцы» действительно испытывают дефицит кадров, поэтому им есть смысл активно поработать на трансферном рынке.