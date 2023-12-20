Стало известно, почему «Болонья» решила отказаться от Тикнизяна

Стало известно, почему «Болонья» решила отказаться от приобретения защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

По информации Metaratings, представители итальянского клуба приезжали на переговоры в Москву, однако в итоге «Болонья» решила не подписывать Тикнизяна из-за перебора легионеров в своём составе. Также отмечается, что в услугах армянского футболиста был заинтересован римский «Лацио».

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.