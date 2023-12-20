«Спартак» готов заплатить 10 миллионов евро за нападающего сборной Камеруна

Форвард стамбульского «Бешикташа» Венсан Абубакар все еще находится в сфере интересов московского «Спартака», информирует Actu Cameroon.

По данным источника, руководство «красно-белых» готовит предложение по трансферу камерунского нападающего. Российский клуб готов заплатить за игрока десять миллионов евро. Реакция турецкой стороны на это предложение пока неизвестна.

Напомним, что Венсан выступает за «Бешикташ» с января нынешнего года. В текущем сезоне форвард принял участие в 22 поединках за этот коллектив, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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