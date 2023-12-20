УЕФА или Азия: исполком РФС принял решение

На заседании исполкома РФС обсудили вопрос возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», все члены исполкома отказались от перехода в АФК. Российский футбольный союз продолжит попытки вернуться в международные турниры под эгидой УЕФА.

Напомним, что российские сборные и клубы получили бан от ФИФА и УЕФА.

В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские поединки. В последнем контрольном матче подопечные Валерия Карпина на стадионе в Волгограде принимали Кубу и одержали разгромную победу со счетом 8:0.