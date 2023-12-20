Романцев оценил уровень конкуренции в РПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениям от первой половины сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги.

«Очень интересно наблюдать за играми, высокая конкуренция почти за каждое место. Это очень важно, чтобы лига была конкурентной», - приводятся слова специалиста на страницах «Советского спорта».

Чемпионат России ушел на зимний перерыв до марта. После 18 проведенных туров первое место занимает «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36), а тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32).